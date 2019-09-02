Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём критически высказалась о подходе Соединенных Штатов к Арктическому совету, так как поведение США может подорвать многолетнее сотрудничество в регионе с такими странами, как Китай и Россия.
Как пишет Financial Times, дипломаты скандинавских стран уже давно осуждали отсутствие интереса США к Арктике по сравнению с Китаем и Россией, которые годами выстраивали свои интересы в регионе. Однако, замечает издание, предостережение госсекретаря США Майка Помпео об "агрессивном" поведение Китая и России в Арктике, которое он высказал в мае, озадачило членов совета.
"Обсуждение политики безопасности никогда не было темой или задачей Арктического совета. Это не военный совет, а мирный, где обсуждаются другие проблемы. Они (США - ред.) стремятся превратить его во что-то другое", - приводит издание слова Валльстрём.
При этом Валльстрём обеспокоена отсутствием поддержки США в области изменения климата. "Мы все понимаем, что это наша общая проблема, и это что-то, что окажет на нас огромное влияние в ближайшие годы. Мы видели только начало. Это грустно и опасно", - заключила глава ведомства.
В Арктический совет, помимо США и РФ, входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. В мае этого года госсекретарь США Майк Помпео по итогам министерской встречи Арктического совета в Финляндии заявил, что эта региональная организация стала более внимательно относиться к "угрозе со стороны Китая и России".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также отмечал, что Китай не намерен вмешиваться в дела, входящие в компетенцию исключительно арктических государств, однако не станет стоять в стороне от арктических вопросов, затрагивающих глобальные интересы. По словам дипломата, Пекин готов способствовать "миру, стабильности и устойчивому развитию в арктическом регионе".