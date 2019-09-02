Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём критически высказалась о подходе Соединенных Штатов к Арктическому совету, так как поведение США может подорвать многолетнее сотрудничество в регионе с такими странами, как Китай и Россия.

Как пишет Financial Times , дипломаты скандинавских стран уже давно осуждали отсутствие интереса США к Арктике по сравнению с Китаем и Россией, которые годами выстраивали свои интересы в регионе. Однако, замечает издание, предостережение госсекретаря США Майка Помпео об "агрессивном" поведение Китая и России в Арктике, которое он высказал в мае, озадачило членов совета.

"Обсуждение политики безопасности никогда не было темой или задачей Арктического совета. Это не военный совет, а мирный, где обсуждаются другие проблемы. Они (США - ред.) стремятся превратить его во что-то другое", - приводит издание слова Валльстрём.

При этом Валльстрём обеспокоена отсутствием поддержки США в области изменения климата. "Мы все понимаем, что это наша общая проблема, и это что-то, что окажет на нас огромное влияние в ближайшие годы. Мы видели только начало. Это грустно и опасно", - заключила глава ведомства.

В Арктический совет, помимо США и РФ, входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. В мае этого года госсекретарь США Майк Помпео по итогам министерской встречи Арктического совета в Финляндии заявил, что эта региональная организация стала более внимательно относиться к "угрозе со стороны Китая и России".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".