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РИА Новости

В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях

18:44 02.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Службы соцопеки должны отслеживать ситуацию с размещением пожилых граждан в приемные семьи, договор о предоставлении таких услуг также должен заверяться соцработниками, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Минтруд РФ ранее направил в регионы рекомендации по повышению качества жизни граждан старшего поколения: ведомство отмечает, что действующее в ряде регионов РФ размещение одиноких пожилых в приемные семьи, а также уход на дому и социальное такси, позволят увеличить активное долголетие россиян.
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"Такая практика уже реализуется в 43 регионах РФ, особенно успешно она применяется в Ханты-Мансийске", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.
Он подчеркнул, что для этого не нужно принятие федерального закона, регионы сами принимают необходимые законодательные акты.
"В национальном проекте "Демография" есть проект "Старшее поколение", которым предусмотрены различные формы соцподдержки пожилых граждан, разные форматы предоставления услуг, включая и их стоимость", - пояснил Рязанский.
При этом он отметил, что "социальные службы должны отслеживать, в каких условиях осуществляется уход за пожилыми людьми, чтобы его собственность, недвижимость не подпадала под рамки этого соглашения". Сам договор также может заключаться только в присутствии соцработников, сказал Рязанский.
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Законодатель напомнил, что ранее уже было предоставлено право заключать с пожилым гражданином договор по уходу, и за это предусматривалась сумма в размере 1,2 тысячи рублей в месяц. "Сейчас о таких суммах говорить не приходится и регионы вправе доплачивать за предоставляемые приемными семьями услуги по уходу за пожилым гражданином. В ряде случаев это может быть прожиточный минимум пенсионера плюс его собственная пенсия", - пояснил парламентарий.
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФРоссияОбщество
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