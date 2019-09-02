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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России

18:42 02.09.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Московском патриархате поддержали пилотный проект по введению культурных нормативов для школьников в ряде регионах России, отметив, что это "шаг в направлении укрепления суверенитета России", который уже давно назрел.
Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов был запущен с 1 сентября в республиках Татарстан и Коми, в Ставропольском крае, в Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. Также участниками проекта станут Краснодарский край и Белгородская область.
По мнению первого замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, члена Общественной палаты РФ Александра Щипкова, идея с культурными нормативами "просто замечательная", и она направлена на то, чтобы "воссоздавать и укреплять единое культурно-историческое пространство страны".
"С этой точки зрения эта инициатива чрезвычайно важна, и мы со своей стороны должны всячески помогать в ее реализации … Этот подход более чем адекватен – жалко, что его невозможно было реализовать 10-15 лет назад. Просто ситуация политическая и мировоззренческая в стране была иной. Сейчас, слава Богу, подобный проект можно реализовать", - заявил представитель Русской православной церкви в эфире своей авторской программы на телеканале "Спас".
Он отметил, что в течение XX века и в начале нынешнего столетия "происходило разрушение культурного пространства, разрушение традиции", и сейчас "речь идет о культурной реставрации". По оценке Щипкова, идеология 1990-х годов была "идеологией зависимости от иностранных культурных и идейных стандартов", и сегодня "вопрос "импортозамещения" в области культуры и образования стоит так же остро, как и в промышленности".
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"И поэтому идея культурного минимума, предложенного (министрами – ред.) Мединским и Васильевой, это прямой шаг в сторону культурного суверенитета нашей страны", - подчеркнул замглавы синодального отдела.
Он привел в этом ряду и другие подобные государственные инициативы, сделанные несколькими годами ранее, например, предложение ввести список из 100 книг, которые рекомендовано прочитать каждому школьнику.
Как рассказали РИА Новости в министерстве культуры России, идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов. Всего в предметном содержании, определяющем нормативы проекта, представлено семь направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.
По каждому направлению подготовлен рекомендуемый список произведений, состоящий из двух компонентов: мирового и отечественного, причем "с преобладанием национального аспекта".
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Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковРусская православная церковьМинистерство культуры РФПросвещениерелигия
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