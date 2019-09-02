В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты

САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Дворец культуры в Кировском районе Самары, где из-за падения мраморной плиты погиб десятилетний мальчик, закрыли до конца 2021 года на реставрацию, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе администрации города.

По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на десятилетнего ребенка. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"В администрации Самары принято решение о закрытии ДК имени Литвинова вплоть до окончания ремонтно-реставрационных работ, завершить которые должны до конца 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для творческих коллективов, размещающихся в стенах здания на площади Кирова, будут определены другие помещения. Она добавила, что здание ДК является объектом культурного наследия, вопрос о необходимости его ремонта пытались решить на местном уровне еще в 2012 году. "За счет городского бюджета был разработан проект, было получено положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию. Однако софинансирование было обеспечено только в 2018 году", - объяснили в пресс-службе.