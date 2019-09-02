В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно

"Каждая из сторон осталась на своей позиции. Представители Южной Осетии настаивают на том, что пост находится на территории республики, он незаконен и его нужно убрать. Они также предлагают приступить к обсуждении линии похождения границы", - сообщила Гассиева по итогам встречи по линии МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты).