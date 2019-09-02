Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T18:27Z
https://ria.ru/20190902/1558179356.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/95441/44/954414438_0:156:3004:1846_1036x0_80_0_0_6df9258f8c692a119be858f000aa6b5c.jpg
РИА Новости

В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно

18:27 02.09.2019
1852
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАварийный пятиэтажный дом в городе Цхинвал
Аварийный пятиэтажный дом в городе Цхинвал
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Техническая встреча представителей Грузии и Южной Осетии по поводу грузинского блокпоста на югоосетинской территории окончились безрезультатно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева.
"Каждая из сторон осталась на своей позиции. Представители Южной Осетии настаивают на том, что пост находится на территории республики, он незаконен и его нужно убрать. Они также предлагают приступить к обсуждении линии похождения границы", - сообщила Гассиева по итогам встречи по линии МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты).
По ее словам, дата следующей встречи обсуждается.
Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
30 августа, 22:37РИА Новости
МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
В ответ югоосетинские пограничники начали "гуманитарную операцию" в окрестностях села Цнелис. После этого Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.
3300121
Государственный департамент СШАЮжная ОсетияРоссияСШАГрузияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Виктор Медведчук
Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Лента
новостей
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём общается с прессой после признания Швецией Государства Палестина. 30 октября 2014
Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния