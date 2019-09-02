В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Техническая встреча представителей Грузии и Южной Осетии по поводу грузинского блокпоста на югоосетинской территории окончились безрезультатно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева.
"Каждая из сторон осталась на своей позиции. Представители Южной Осетии настаивают на том, что пост находится на территории республики, он незаконен и его нужно убрать. Они также предлагают приступить к обсуждении линии похождения границы", - сообщила Гассиева по итогам встречи по линии МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты).
По ее словам, дата следующей встречи обсуждается.
Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
В ответ югоосетинские пограничники начали "гуманитарную операцию" в окрестностях села Цнелис. После этого Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.