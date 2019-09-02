Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары

"Когда мы сбили российский самолёт, многие наши друзья из НАТО советовали нам нормализовать отношения с Россией. И вот сейчас они ставят под сомнение наш диалог с Россией, когда он нормализовался, согласно их рекомендации. На министерском ужине НАТО я их спросил: разве не вы мне советовали нормализовать отношения с Россией? Да. Тогда почему вы сейчас их критикуете?" - сказал турецкий министр, выступая на стратегическом форуме в городе Блед.