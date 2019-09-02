Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары

БЛЕД (Словения), 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике страны НАТО, которые все чаще выражают недовольство сближением Москвы и Анкары.
"Когда мы сбили российский самолёт, многие наши друзья из НАТО советовали нам нормализовать отношения с Россией. И вот сейчас они ставят под сомнение наш диалог с Россией, когда он нормализовался, согласно их рекомендации. На министерском ужине НАТО я их спросил: разве не вы мне советовали нормализовать отношения с Россией? Да. Тогда почему вы сейчас их критикуете?" - сказал турецкий министр, выступая на стратегическом форуме в городе Блед.
"И они после этого начинают смеяться", - добавил Чавушоглу.
Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года.