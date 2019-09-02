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РИА Новости

Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС

18:17 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко будет работать в парламенте рядовым членом комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, говорится на официальном сайте Верховной рады.
В указанном комитете всего девять человек, тогда как в других комитетах число депутатов превышает 30.
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Главой евроинтеграционного комитета является Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая в предыдущем кабмине занимала должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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