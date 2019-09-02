Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко будет работать в парламенте рядовым членом комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, говорится на официальном Бывший президент Украины Петр Порошенко будет работать в парламенте рядовым членом комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, говорится на официальном сайте Верховной рады.

В указанном комитете всего девять человек, тогда как в других комитетах число депутатов превышает 30.

Главой евроинтеграционного комитета является Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая в предыдущем кабмине занимала должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.