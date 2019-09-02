Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
Как отметило агентство в Twitter, для этого спутник Aeolus включил двигатели, в результате чего перешел на более высокую орбиту. Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ЕКА.
For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U— ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019
Спутник Aeolus был выведен на орбиту в августе 2018 года.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.
Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.