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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор провел видеоурок лидерства для молодежи региона

18:14 02.09.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 2 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в понедельник провел в режиме видеоконференцсвязи урок лидерства "Тамбовская область - регион новых возможностей" для школьников и студентов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Видеообщение Никитин провел с учениками только что открывшейся в городе Рассказово "Школы-центра современных индустриальных технологий", а онлайн урок лидерства посмотрели все желающие. Вопросы губернатору по видеосвязи смогли задать учащиеся "Школы Сколково - Тамбов", "Школы Агробизнеса-Татаново", лицея №14 города Тамбова, Цнинской школы № 1 Тамбовского района, Оборонинской школы Мордовского района и студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
"В прошлом году первого сентября урок лидерства "Я - часть твоя, великая Россия" Александр Никитин провел впервые на Тамбовщине, теперь это стало традицией", - сказал представитель пресс-службы.
В ходе общения с молодежью тамбовский губернатор рассказал, какими качествами, по его мнению, должны обладать лидеры. "Кто такой лидер? Это человек, готовый вкладывать знания и силы в развитие Тамбовской области. Настоящие лидеры - это ветераны Великой Отечественной войны. С них мы берем пример, они для нас маяки священного дела, подвига", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Ученик во время электронного урока
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Губернатор также согласился с собеседниками в том, что главным качеством лидера является ответственность.
"Ответственность должна воплотиться в умение повести за собой людей, чтобы тебе поверили. Ответственность нужно культивировать, должна быть жажда постоянного повышения личной ответственности. Важно, чтобы она трансформировалась в умение повести людей к решению общих целей. Важны и честность, и целеустремленность. Если вы неустанно стремитесь к тому, чтобы стать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, тогда все ваши качества будут работать на эту цель. Но, конечно, стремление к цели не связано с фразой "любой ценой"", - сказал Никитин.
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