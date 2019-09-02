Тамбовский губернатор провел видеоурок лидерства для молодежи региона

ТАМБОВ, 2 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в понедельник провел в режиме видеоконференцсвязи урок лидерства "Тамбовская область - регион новых возможностей" для школьников и студентов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Видеообщение Никитин провел с учениками только что открывшейся в городе Рассказово "Школы-центра современных индустриальных технологий", а онлайн урок лидерства посмотрели все желающие. Вопросы губернатору по видеосвязи смогли задать учащиеся "Школы Сколково - Тамбов", "Школы Агробизнеса-Татаново", лицея №14 города Тамбова, Цнинской школы № 1 Тамбовского района, Оборонинской школы Мордовского района и студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

"В прошлом году первого сентября урок лидерства "Я - часть твоя, великая Россия" Александр Никитин провел впервые на Тамбовщине, теперь это стало традицией", - сказал представитель пресс-службы.

В ходе общения с молодежью тамбовский губернатор рассказал, какими качествами, по его мнению, должны обладать лидеры. "Кто такой лидер? Это человек, готовый вкладывать знания и силы в развитие Тамбовской области. Настоящие лидеры - это ветераны Великой Отечественной войны. С них мы берем пример, они для нас маяки священного дела, подвига", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор также согласился с собеседниками в том, что главным качеством лидера является ответственность.