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РИА Новости
Культура

Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс

18:13 02.09.2019
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CC BY 2.0 / Frank Collins / The Avengers 50th Anniversary CelebrationТерренс Дикс
Терренс Дикс
CC BY 2.0 / Frank Collins / The Avengers 50th Anniversary Celebration
Терренс Дикс. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Знаменитый сценарист культового британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и автор множества романов и новеллизаций о Докторе Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
"Только что мы получили известие, что легендарный автор "Доктора Кто" Терренс Дикс умер. Мы потрясены до глубины души. Это был невероятно талантливый человек, с которым мы с удовольствием беседовали в течение многих лет... Его будет очень не хватать!" - говорится в сообщении на фанатской странице Twitter, посвященной сериалу.
Дикс присоединился к команде, работавшей над созданием сериала "Доктор Кто", в 1968 году, через пять лет после начала сериала. Дикс написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов. После ухода с должности сценариста, Дикс продолжал сотрудничать с компанией BBC, выпускавшей сериал, и написал еще несколько сценариев. Кроме того, Дикс стал автором ряда романов и новеллизаций (художественная адаптация сценария - ред.), посвященных центральному персонажу сериала "Доктор Кто".
Культовый британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто", который существует с 1963 года, является одним из самых продолжительных на телевидении. Доктор – путешественник во времени, который обладает способностью "регенерировать", меняя при этом внешность и поведение. Это позволяет создателям сериала менять исполнителя главной роли.
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