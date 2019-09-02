Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс

Дикс присоединился к команде, работавшей над созданием сериала "Доктор Кто", в 1968 году, через пять лет после начала сериала. Дикс написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов. После ухода с должности сценариста, Дикс продолжал сотрудничать с компанией BBC, выпускавшей сериал, и написал еще несколько сценариев. Кроме того, Дикс стал автором ряда романов и новеллизаций (художественная адаптация сценария - ред.), посвященных центральному персонажу сериала "Доктор Кто".