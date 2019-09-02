Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане снизился до 4 категории, скорость ветра составляет 250 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Дориан - крайне опасный ураган 4 категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней", - сообщают синоптики.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.