"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы " Телеведущая Елена Малышева в эфире программы " Жить здорово " раскритиковала блогера Кирилла Терешина за пренебрежение здоровьем.

Терешин прославился в Сети пару лет назад, когда накачал "руки-базуки" инъекциями синтола, проигнорировав мнение врачей. Кардинально трансформировав внешность, он стал блогером. Сейчас на его страницу в инстаграме подписано более 450 тысяч человек.

По словам Малышевой, пожаловавшийся на боли и повышение температуры Терешин несколько раз обращался к сотрудникам передачи "Жить здорово" за помощью, но не следовал рекомендациям врачей.

"Он, конечно, прекратил принимать все, что мы ему рекомендовали. Почему? Потому что очевидно, что он самый умный у нас", — сыронизировала Малышева.

Терешин заявил, что синтол из рук можно вырезать, как это якобы сделали его знакомые.

Малышева возразила, что это невозможно.