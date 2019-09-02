Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Планы Великобритании использовать беспилотники для патрулирования района Персидского залива не сделают регион безопаснее, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее газета Times сообщила, что власти Великобритании рассматривают возможность повышения разведывательного потенциала в Персидском заливе с помощью переброски беспилотников в этот регион.

"Наш регион не станет безопасным, если военное присутствие там будет расширяться. Увеличение военного контингента в Персидском заливе приведет к отсутствию безопасности в регионе", - сказал Зариф, выступая в Москве.