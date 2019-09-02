В Воронежской области в новом учебном году открылись девять школ

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Девять новых школ открыли свои двери для учеников 2 сентября в Воронежской области, сообщает в понедельник правительство региона.

"Сегодня открылись девять новых школ (в Новоусманском, Бобровском, Терновском муниципальных районах и в городе Воронеже), а до конца года откроет свои двери 21 детский сад", - говорится в сообщении.

В открытии одной их них - школы села Отрадное Новоусманского района - принял участие и.о. губернатора области Виталий Шабалатов. Как отмечают областные власти, Отрадненская СОШ №2 построена в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Школа рассчитана на 1224 ученика, в 2019 году учиться сюда пришли 760 ребят, причем больше всего первоклассников – сразу шесть классов. Школьники - дети не только из Отрадного, но и из соседних сел: Новой Усмани, Нечаевки и Александровки, которых на занятия будут привозить четыре школьных автобуса.

"За последние несколько лет Воронежская область сделала серьезный рывок в плане обеспечения школьного и дошкольного образования материально-технической базой. Правительство и губернатор уделяют большое внимание таким объектам, они внесены в трехлетний план строительства и капитального ремонта. Сегодня в Отрадном появилась не просто новая школа, она современная, оснащена оборудованием по последним стандартам. Здесь созданы все условия, чтобы дети получали знания самого высокого уровня", - сказал Шабалатов.