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РИА Новости

В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов

18:00 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСова-неясыть
Сова-неясыть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сова-неясыть. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Инспекторы департамента природопользования столицы изъяли у фотографов на улице Кузнецкий мост трех сов, которые занесены в Красную книгу, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В ходе проверки, проведенной инспекторами департамента природопользования Москвы после ряда обращений граждан, были изъяты три совы-неясыти у уличных фотографов на улице Кузнецкий мост. Напомним, совы-неясыти занесены в Красную книгу России", - говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, фотографы не предоставили инспекторам департамента документов на птиц. Сейчас совы находятся в Центре передержки животных.
"Возбуждено дело по статье 8.35 "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений" КоАП РФ, проводится административное расследование", - заключили в пресс-службе департамента.
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