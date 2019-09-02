В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Инспекторы департамента природопользования столицы изъяли у фотографов на улице Кузнецкий мост трех сов, которые занесены в Красную книгу, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В ходе проверки, проведенной инспекторами департамента природопользования Москвы после ряда обращений граждан, были изъяты три совы-неясыти у уличных фотографов на улице Кузнецкий мост. Напомним, совы-неясыти занесены в Красную книгу России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, фотографы не предоставили инспекторам департамента документов на птиц. Сейчас совы находятся в Центре передержки животных.