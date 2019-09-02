Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Иран и Россия намерены провести совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы будем проводить совместные учения в Индийском океане", - сказал он, выступая в Москве.

"Они не будут направлены против безопасности других стран", - подчеркнул Зариф.