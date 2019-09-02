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РИА Новости

Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией

17:59 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Иран и Россия намерены провести совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы будем проводить совместные учения в Индийском океане", - сказал он, выступая в Москве.
"Они не будут направлены против безопасности других стран", - подчеркнул Зариф.
В конце июля командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
14:16РИА Новости
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