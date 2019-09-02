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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии

17:59 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Памятник маршалу Ивану Коневу является символом освобождения Чехословакии в 1945 году от гитлеровцев, символом памяти о тех 140 тысячах советских воинов, которые погибли при освобождении республики, заявил РИА Новости в понедельник депутат парламента Чехии Ярослав Фолдына.
Вместе с более чем сотней других представителями общественности страны он пришел сегодня к памятнику Коневу, чтобы принять участие в митинге протеста против действий властей района Прага-6, которые приняли решение о закрытии брезентом находящегося на территории этого района памятника советскому маршалу до тех пор, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
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В митинге, начавшемся в 16.00 (17.00 мск), помимо Фолдыны, принимают участие еще пять депутатов национального парламента, пресс-секретарь президента республики Йиржи Овчачек, другие известные в стране люди, а также рядовые жители Праги и других городов.
"Я пришел сюда сегодня для того, чтобы выразить свой протест против действий властей района Прага-6 в отношении памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу. Я вижу в этом памятнике не только дань уважения именно к этому маршалу, хотя это он руководил советскими войсками, освободившими 9 мая 1945 года Прагу. Я воспринимаю памятник также как символ памяти о тех 140 тысячах красноармейцев, которые погибли на земле Чехословакии при освобождении ее от нацизма", - сказал Фолдына.
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Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
В пятницу власти района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, распорядились закрыть его брезентом вместо того, чтобы добиться очистки постамента от оскорбляющей память маршала надписи, нанесенной красной краской в ночь на 22 августа неизвестными вандалами.
Одновременно староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, выступая на Чешском ТВ, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.
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В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило о том, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии.
Первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек на фоне этих событий заявил, что история принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает.
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80 лет с начала Второй мировой войныПрагаИван КоневВ мире
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