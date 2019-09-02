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РИА Новости
Ростовская область

В Ростове-на-Дону открылась новая школа, о которой жители просили Медведева

17:55 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Новая школа, о которой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева просили местные жители, открылась в понедельник в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона.
В мае текущего года на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Медведев сообщил, что в его адрес поступили жалобы от жителей региона на транспортную доступность и недостаточно развитую социальную инфраструктуру микрорайона Суворовский.
"Учебный год начинается в стенах новой школы, жизнь начинается с чистого листа, это открывает большие возможности. Пусть учеба в этих стенах станет увлекательным путешествием в мир знаний, педагогам желаю прилежных и ответственных учеников", - цитирует областное правительство слова Голубева.
Школа №75 была построена менее чем за 2 года, она рассчитана на 1340 детей, учебный год здесь начали 16 первых классов. В учебном учреждении есть два спортзала, площадки для баскетбола и волейбола, бассейн, будут работать спортивные секции и кружки. В школе создан медиа-центр с фото- и видеостудиями, а также мини-типографией. В классах установлены интерактивные доски, проекторы, имеются электронные цифровые микроскопы, оборудование для гидропоники, цифровые учебные лаборатории по химии, биологии и физике.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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В 2020 году в микрорайоне Суворовский начнется строительство школы на 1200 мест, а к 2024 году планируется построить еще одну школу – на 600 мест, добавили в правительстве.
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Ростовская областьДмитрий МедведевВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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