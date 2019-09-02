В Ростове-на-Дону открылась новая школа, о которой жители просили Медведева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Новая школа, о которой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева просили местные жители, открылась в понедельник в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона.

В мае текущего года на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Медведев сообщил, что в его адрес поступили жалобы от жителей региона на транспортную доступность и недостаточно развитую социальную инфраструктуру микрорайона Суворовский.

"Учебный год начинается в стенах новой школы, жизнь начинается с чистого листа, это открывает большие возможности. Пусть учеба в этих стенах станет увлекательным путешествием в мир знаний, педагогам желаю прилежных и ответственных учеников", - цитирует областное правительство слова Голубева.

Школа №75 была построена менее чем за 2 года, она рассчитана на 1340 детей, учебный год здесь начали 16 первых классов. В учебном учреждении есть два спортзала, площадки для баскетбола и волейбола, бассейн, будут работать спортивные секции и кружки. В школе создан медиа-центр с фото- и видеостудиями, а также мини-типографией. В классах установлены интерактивные доски, проекторы, имеются электронные цифровые микроскопы, оборудование для гидропоники, цифровые учебные лаборатории по химии, биологии и физике.