Танкер "Совкомфлота" первым в мире прошел Севморпуть на СПГ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай. О том, как это было и какие перспективы открывает СМП перед коммерческим судоходством, РИА Новости рассказали капитан судна Олег Шишкин и ледовый советник рейса, капитан дальнего плавания Василий Ермаков.

Двадцать шестого августа танкер "Проспект Королёва" типоразмера "Афрамакс" вышел в рейс с грузом сырой нефти из Мурманска назначением на порты КНР. Он стал первым в мире крупнотоннажным нефтеналивным танкером, который преодолел весь Севморпуть, используя исключительно экологически более чистое газомоторное топливо. Кроме того, с 2010 года это первая транзитная перевозка сырой нефти по СМП. Ледовый класс судна – Arc4. Осадка судна – 15 метров.

"Мы шли со скоростью почти 13 узлов, когда я, стоя на мостике, поймал себя на мысли: если не смотреть в иллюминатор, никто не скажет, что судно движется - нет ни вибрации, ни шума, ни выхлопов из трубы. Чистое море за нами, чистое небо над нами и тишина", – вспоминает Ермаков. Ему как одному из самых опытных ледовых капитанов "Совкомфлота" доверили следить за ледовой обстановкой во время этого значимого перехода.

Рейс протяженностью 2118 морских миль занял чуть более семи суток при плановом показателе в восемь дней, средняя скорость составила 12,2 узла при плановых 12. Улучшить показатели при полном соблюдении правил и норм безопасности мореплавания, по словам Ермакова, помогли благоприятная погода и ледовая обстановка.

Весь маршрут по СМП судно преодолело без ледокольного сопровождения, только дважды на пути танкера встречались крупные айсберги – на входе и на выходе из пролива Вилькицкого, но благодаря качественному прогнозированию и отслеживанию пути следования других судов удалось избежать необходимости маневрирования.

"Судно прошло севернее традиционного маршрута, пролегающего выше Новосибирских островов, где в текущий момент ледовые условия были сложнее. И в этом еще одна особенность рейса. Полагаем, что проложенный нами более северный маршрут, как и "маршрут Тихонова", будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении", – рассказал РИА Новости капитан "Проспекта Королёва" Шишкин.

Экономично и экологично

Использование СПГ дает суточную экономию топлива около 20% относительно обычного тяжелого топлива. "Газомоторное наиболее экономично и экологично, это топливо будущего", - отмечает капитан танкера. Кроме того, переход по СМП позволил сократить рейс на 25 суток по сравнению со стандартным южным маршрутом через Суэцкий канал. За счет короткого маршрута и использования СПГ удалось добиться значительной экономии рейсовых расходов.

"Севморпуть имеет перспективы стать одним из ключевых маршрутов для мирового судоходства. Экономия по времени и затратам получается существенная", - отметил Ермаков.

"Севморпуть имеет огромные перспективы и как национальная транспортная артерия, и как международный транспортный коридор, связывающий Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Интенсивность судоходства по СМП растет год от года. ... Очевидно, что рост интенсивности судоходства не должен повлиять на экосистему Арктики. Именно поэтому суда, использующие экологически более чистое топливо, становятся основой для морской транспортировки грузов в Арктическом регионе", - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн в 2024 году.