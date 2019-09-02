МИД Турции заявил, что не ведет переговоры с Россией о покупке истребителей

БЛЕД (Словения), 2 сен - РИА Новости. Россия и Турция в настоящее время не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Нет. Сейчас мы являемся частью программы F-35", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с российской стороной о покупке истребителей Су-35 и Су-57.

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.