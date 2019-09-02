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РИА Новости

МИД Турции заявил, что не ведет переговоры с Россией о покупке истребителей

17:48 02.09.2019 (обновлено: 17:51 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛЕД (Словения), 2 сен - РИА Новости. Россия и Турция в настоящее время не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Нет. Сейчас мы являемся частью программы F-35", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с российской стороной о покупке истребителей Су-35 и Су-57.
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
29 августа, 13:24Радио
Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.
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Су-57Мевлют ЧавушоглуСу-35МИД ТурцииТурцияРоссияВ мире
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