Членам экипажа горящего у побережья Калифорнии корабля удалось спастись

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Членам экипажа судна, которое загорелось у побережья Калифорнии, удалось спастись, сообщает береговая служба Лос-Анджелеса.

"Члены экипажа были спасены", - сообщает береговая служба в своем Twitter . Отмечается, что у членов экипажа имеются незначительные травмы.

По словам старшего представителя береговой охраны Лос-Анджелеса Хосе Мендеса, речь идет о четырех членах экипажа. Капитан корабля все еще находится на судне.

Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя береговой службы Эрона Бемиса, на горящем судне, предположительно, находились 39 человек. Пять из них - члены экипажа.