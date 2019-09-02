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РИА Новости

В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400

17:35 02.09.2019 (обновлено: 18:19 02.09.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
БЛЕД (Словения), 2 сен — РИА Новости. Анкара может закупить у Москвы еще больше зенитных ракетных систем С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на стратегическом форуме в городе Блед (BSF).

"Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не можем производить свои. И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400. Мы независимая страна", — сказал Чавушоглу.

Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начался в июле, до конца сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи С-400.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.
Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400
29 августа, 13:03Сказано в эфире
Военный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцатьРоссия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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Мевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35МИД ТурцииТурцияРоссияСШАВ мире
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