В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400

БЛЕД (Словения), 2 сен — РИА Новости. Анкара может закупить у Москвы еще больше зенитных ракетных систем С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на стратегическом форуме в городе Блед (BSF).
"Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не можем производить свои. И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400. Мы независимая страна", — сказал Чавушоглу.
Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начался в июле, до конца сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи С-400.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.
Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
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С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.