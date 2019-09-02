В Турции госпитализировали бывшего президента Крыма

"Тридцать первого августа они с женой поехали отдыхать в Турцию (из Крыма), об этом мне рассказал его сын. И вот такое произошло – диагностирован инсульт. Его ввели в искусственную кому, лечение стоит огромные деньги, сейчас ждут российского консула", - сказал Мордашев.

Он добавил, что инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара. Собеседник агентства не смог уточнить, в больницу какого города госпитализирован Мешков.

Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.