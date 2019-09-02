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РИА Новости

В Турции госпитализировали бывшего президента Крыма

17:29 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Юрий Мешков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции, сообщил РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.
"Тридцать первого августа они с женой поехали отдыхать в Турцию (из Крыма), об этом мне рассказал его сын. И вот такое произошло – диагностирован инсульт. Его ввели в искусственную кому, лечение стоит огромные деньги, сейчас ждут российского консула", - сказал Мордашев.
Он добавил, что инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара. Собеседник агентства не смог уточнить, в больницу какого города госпитализирован Мешков.
Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Юрий МешковТурцияКрымВ мире
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