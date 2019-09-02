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РИА Новости

Правительство ввело квоту на вывоз отходов и лома черных металлов из России

17:28 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПереработка металлолома
Переработка металлолома
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кабмин РФ с 1 сентября и до конца 2019 года установил квоту на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы России в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить с 1 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, при помещении под таможенную процедуру экспорта в размере 1,009 миллиона тонн", - говорится в документе.
Документом также утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.
При этом Минпромторгу поручено распределить между участниками внешней торговли допустимые для вывоза с территории РФ объемы отходов и лома черных металлов. Минэкономразвития поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении квоты, а также внести на рассмотрение комиссии предложение о введении квоты на вывоз с таможенной территории ЕАЭС.
Полиция
27 декабря 2018, 13:03РИА Новости
Двое жителей Ульяновской области украли мост и сдали его на металлолом
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в июне поручил подготовить постановления правительства, ограничивающие экспорт из РФ лома черных и цветных металлов.
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Евразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФМинистерство промышленности и торговли РФПравительство РФДмитрий КозакРоссияЭкономика
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