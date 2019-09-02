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РИА Новости

На горящем в Калифорнии корабле, предположительно, находились 39 человек

17:24 02.09.2019 (обновлено: 18:25 02.09.2019)
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© Ventura County Fire DepartmentСотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© Ventura County Fire Department
Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. На горящем у берегов Калифорнии судне, предположительно, находились 39 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя береговой службы Эрона Бемиса.
Он отметил, что спасатели пока не могут проникнуть на судно из-за продолжающегося пожара.
"Он угасает и снова загорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие на этом этапе", - сказал Бемис CNN.
По его словам, речь идет о коммерческом судне Conception. "Это коммерческое судно длиною в 75 футов (около 23 метров) для дайвинга, на котором, как сообщается, находилось 39 человек. Пять членов экипажа смогли высадиться, потому что они были в главной каюте. Тридцать четыре пассажира находились под палубами", - добавил Бемис.
По некоторым данным, пока удалось спастись лишь четырем членам экипажа, в то время как капитан еще находится на борту.
Судно Conception должно было отправится с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.
Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что тридцать четыре человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
18:15Радио
Экипаж загоревшегося в Калифорнии корабля смог спастись
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