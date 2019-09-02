На горящем в Калифорнии корабле, предположительно, находились 39 человек

Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. На горящем у берегов Калифорнии судне, предположительно, находились 39 человек, сообщает телеканал На горящем у берегов Калифорнии судне, предположительно, находились 39 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя береговой службы Эрона Бемиса.

Он отметил, что спасатели пока не могут проникнуть на судно из-за продолжающегося пожара.

"Он угасает и снова загорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие на этом этапе", - сказал Бемис CNN.

По его словам, речь идет о коммерческом судне Conception. "Это коммерческое судно длиною в 75 футов (около 23 метров) для дайвинга, на котором, как сообщается, находилось 39 человек. Пять членов экипажа смогли высадиться, потому что они были в главной каюте. Тридцать четыре пассажира находились под палубами", - добавил Бемис.

По некоторым данным, пока удалось спастись лишь четырем членам экипажа, в то время как капитан еще находится на борту.

Судно Conception должно было отправится с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.