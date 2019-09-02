Шесть общеобразовательных школ Подмосковья вошли в проект РАН

По словам министра образования Ольги Забраловой, создание на территории Московской области базовых школ под эгидой Российской академии наук обусловлено реализацией в Подмосковье Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

"Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей. Обучающиеся получат новые возможности осваивать современные методы научных исследований, работать в школьных научных сообществах под руководством известных ученых, а также использовать для образовательной деятельности ресурсы научных институтов РАН", – цитирует пресс-служба главу ведомства.