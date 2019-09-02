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РИА Новости
Новости Подмосковья

Шесть общеобразовательных школ Подмосковья вошли в проект РАН

17:22 02.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шесть школ Московской области стали базовыми общеобразовательными учреждениями Российской академии наук, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В число образовательных учреждений вошли Балашихинский лицей, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Химкинский лицей, Одинцовский лицей N10 и Долгопрудненская гимназия.
По словам министра образования Ольги Забраловой, создание на территории Московской области базовых школ под эгидой Российской академии наук обусловлено реализацией в Подмосковье Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
"Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей. Обучающиеся получат новые возможности осваивать современные методы научных исследований, работать в школьных научных сообществах под руководством известных ученых, а также использовать для образовательной деятельности ресурсы научных институтов РАН", – цитирует пресс-служба главу ведомства.
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Новости ПодмосковьяОльга Забралова
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