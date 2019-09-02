Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Крым к началу осени посетили 5,8 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за восемь первых месяцев в 2018 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов на своей странице в " ВКонтакте ".

По информации министерства курортов и туризма республики, 58% отдыхающих приехали по Крымскому мосту, около 900 тысяч человек прибыли с Украины. Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов – более 95%.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко 23 августа сообщил, что в Крыму уже отдохнули более 5 миллионов туристов.