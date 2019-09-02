В Сочи грузовикам запретят движение на время саммита "Россия – Африка"

СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Запрет на движение грузовиков днем по дорогам Сочи будет введен на время проведения саммита "Россия-Африка" в октябре, сообщает администрация курорта.

Отмечается, что такой запрет необходим для обеспечения безопасного дорожного движения во время проведения экономического форума и саммита Россия - Африка, которые пройдут на курорте с 22 по 25 октября.

"В связи с проведением экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи ограничат движение грузового транспорта в период с 21 по 27 октября 2019 года с 06.00 до 00.00", – говорится в сообщении.