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РИА Новости

В Сочи грузовикам запретят движение на время саммита "Россия – Африка"

17:18 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147).
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147).
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147). . Архивное фото
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Запрет на движение грузовиков днем по дорогам Сочи будет введен на время проведения саммита "Россия-Африка" в октябре, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что такой запрет необходим для обеспечения безопасного дорожного движения во время проведения экономического форума и саммита Россия - Африка, которые пройдут на курорте с 22 по 25 октября.
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"В связи с проведением экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи ограничат движение грузового транспорта в период с 21 по 27 октября 2019 года с 06.00 до 00.00", – говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет будет введен на трех участках федеральных дорог: А-147 от Джубги до границы с Республикой Абхазия, на дублёре Курортного проспекта и совмещённой автомобильной и железной дороге Адлер – Альпика Сервис.
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СочиРоссияОбщество
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