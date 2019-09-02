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РИА Новости

"Люди сидят без денег". Перед поездкой в Монголию Путин выполнил обещанное

18:04 02.09.2019 (обновлено: 18:48 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин отправился в большое дальневосточное турне, которое продлится почти неделю. В понедельник президент России посетил Иркутскую область, куда обещал вернуться и проверить, как регион восстанавливается после паводков. Затем — в Монголию, где отмечают юбилей победы на Халхин-Голе. Через несколько дней — Владивосток и Благовещенск. О встречах и мероприятиях в каждом из эти пунктов — в материале РИА Новости.

"Много проблем и волокиты"

В Тулун, наиболее пострадавший от паводка, Владимир Путин прибыл в понедельник днем. Ход работ по ликвидации последствий стихийного бедствия его не удовлетворил. "Многие семьи лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение проблемы продвигается слишком медленно", — критиковал он чиновников на совещании по вопросам обеспечения жильем.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня и переросли в полноценное наводнение. Погибли 25 человек. Тысячи лишились крова над головой, сотни домов просто унесло потоком воды. Москва выделила региону более 14 миллиардов рублей, но к 30 августа из пяти тысяч семей, оставшихся без жилья, свидетельство о предоставлении социальных выплат получили менее полутора тысяч, привел данные Путин. По его словам, "оплачено из этих свидетельств и того меньше: только 128, это порядка 347 миллионов рублей".
Возле городской администрации Тулуна Путина окружила толпа. Перекрикивая друг друга, люди жаловались на проблемы. Вице-премьер Виталий Мутко, сопровождавший Путина, записывал телефоны и говорил, что многие вопросы уже решены. Президент успел выслушать несколько десятков человек.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
Одна из жительниц пожаловалась, что в ее доме первые этажи признаны аварийными, а жилье, расположенное выше, куда вода не дошла, по бумагам считается годным. Переселенка с Крайнего Севера сетовала, что уже 13 лет вынуждена ютиться в 12-метровой комнате вместе с матерью — ветераном труда. Другая жительница Тулуна указывала на плачевное состояние инфекционной больницы, из-за чего город покидают врачи. Еще одно обращение касалось многодетной матери, которая с девятью детьми живет в 35-метровой квартире.
"Будут строить жилье, режим ЧС будет продолжен", — заверял собравшихся Путин.
На совещании с чиновниками президент признал: "Проблем острых еще очень много, много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно". Он поручил Мутко "дожать" до конца ситуацию с выплатами пострадавшим от паводков. Тот поспешно заверил: "Доведем, Владимир Владимирович, доведем".
После выступления мэра Тулуна, который, в отличие от коллег — глав районов Иркутской области, не стал говорить президенту ни о каких проблемах, ограничившись благодарностями в адрес главы государства, Путин заметил: "Мы ведь собрались не для того, чтобы друг друга хвалить". Да и благодарностей от людей в адрес местных властей, добавил он, пока немного.
Досталось и главе Нижнеудинска Александру Путову: участники ликвидации последствия паводка так и не дождались оплаты своего труда. "Александр Викторович, люди работали в самый тяжелый момент: мусор вытаскивали, разгребали эти завалы, — обращался к мэру Путин. — Мы деньги перечислили в полном объеме. Вы говорите, что деньги есть, губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок — явное проявление некомпетентности".
Когда кортеж президента уже отъехал от здания городской администрации, где проходило совещание, местные жители вновь окружили машины. Кортеж остановился, Путин, встав на подножку автомобиля, повернулся к людям и снова пообещал: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит. Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права (на имущество, компенсации, соцобеспечение. — Прим. ред.), эти права реализует".
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области

Годовщина общей победы

Вечером 2 сентября российский президент приедет в Монголию. Бывает он там нечасто, но на этот раз повод весомый — 80-летие победы на Халхин-Голе. Совместный военный успех в сентябре 1939 года стал одним из самых ярких, знаковых событий общей истории народов России и Монголии. Локальный вооруженный конфликт из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая, продолжался с весны по осень 1939 года. СССР выступил на стороне Монголии.
В боях на реке Халхин-Гол части Красной армии вместе с монгольскими военными разгромили японцев. Та победа имела большое военно‑политическое значение: это одна из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, что позволило советскому руководству перебросить на запад страны части и соединения, сыгравшие важную роль в битве под Москвой.
В интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое Путин дал накануне визита в республику, российский президент рассказал, что обоюдный интерес к единоборствам, в частности, к дзюдо и самбо, помог им с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой "настроиться на одну волну" и поддерживать эффективный диалог.
"Для меня дзюдо — это не просто спорт, — говорил Путин. — Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций".
Он напомнил, что Баттулга — всемирно известный мастер единоборств. Халтмаагийн Баттулга, окончивший Училище изобразительных искусств Монголии по специальности "художник", трижды участвовал в чемпионате мира по самбо и завоевал полный набор медалей: золото, серебро и бронзу. Он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем — министра промышленности Монголии. В 2017 году выиграл президентские выборы.
Что касается деловой стороны, будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. Путин также отметил, что в этом году исполнилось 70 лет флагману двустороннего хозяйственного взаимодействия — межгосударственному совместному предприятию "Улан-Баторская железная дорога". "Шестьдесят лет назад при содействии наших специалистов началось освоение целинных земель Монголии", — добавил российский президент. И сообщил о планах РЖД по модернизации Улан-Баторской железной дороги.
Глава государства также проинформировал, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 21 процент и достиг 1,65 миллиарда долларов, а за январь — июнь вырос еще на 12 процентов. Кроме того, по его словам, стороны придают большое значение вопросам охраны окружающей среды и ведут переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах.

Владивосток — "Восточный"

Разговоры о дзюдо были не просто данью вежливости. Пятого сентября турнир по этому виду единоборств состоится во Владивостоке, и посетить его намерены российский и монгольский президенты, а также премьер-министр Японии.
В дальневосточную столицу Владимир Путин прибудет в среду — на Восточный экономический форум. Всего на ВЭФ ожидают порядка пяти тысяч участников из более чем 50 государств. Наиболее многочисленные делегации, по словам помощника президента Юрия Ушакова, — из Японии, Китая, Республики Корея и Индии. Приедут гости из других стран, включая США, Сингапур и Великобританию.
К форуму приурочен официальный визит в Россию премьер-министра Индии Моди. На полях запланированы также встречи Путина с премьером Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.
Пятого сентября российский президент проведет заседание президиума Госсовета "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года". А завершится дальневосточное турне на космодроме "Восточный". Шестого сентября Путин лично туда приедет, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
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Владимир Путин
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