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РИА Новости

Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка

17:17 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
Глава государства практически весь день провел в Иркутской области, куда он прилетел, чтобы познакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Из аэропорта Братска он перелетел в Тулун, где посетил школу и провел две встречи с местными жителями. Затем Путин провел совещание, на котором раскритиковал ряд действий чиновников и поручил выплатить все необходимые компенсации и выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки.
Граждане следовали за президентом по всему его маршруту, они пытались докричаться до него и передать свои записки и документы. Поздно вечером, уезжая из города, Путин с подножки автомобиля вновь обратился к жителям, кадры прощания показал телеканал "Россия 24".
"Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю", - заявил Путин перед самым отъездом, садясь в машину.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунРоссияОбщество
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