Сотрудники "Лесопожарного центра" Красноярского края получили новую технику

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В городе Дивногорске Красноярского края прошла церемония вручения ключей от новой лесопожарной техники, поступившей в регион в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщается на официальном сайте администрации Красноярского края.

Председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на церемонии отметил, что в настоящее время предлагаются инициативы по дальнейшему предупреждению пожаров.

Это, в частности, инициатива губернатора Красноярского края Александра Усса по усилению лесопожарной группировки на севере региона, она только приветствуется", – пояснил он.

В 2019 году краевой лесопожарный центр получил 153,1 миллиона рублей на обновление парка специализированной техники и оборудования. На эти средства было приобретено 28 единиц лесопожарной техники: малые патрульные комплексы на базе автомобиля УАЗ, пожарные автоцистерны, тракторы с навесным оборудованием, бульдозер, вездеход, седельные тягачи, тралы, а также 10 единиц лесохозяйственной техники, которая позволяет передвигаться в труднодоступных лесных массивах. Техника была распределена по подразделениям краевого лесопожарного центра и лесничествам.

Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов рассказал, что до конца года планируется приобрести еще 17 единиц техники.

В течение трех лет в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" в край поступит более 550 миллионов рублей. Это позволит к 2021 году на 90% переоснастить группировку лесопожарного центра и серьезно подкрепить материально-техническую базу наших лесничеств", – заявил он.