Патрушев обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом и обсудил вопросы военно-технического сотрудничества и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Патрушев также отметил, что визит в Россию Фалиха Аль Файяда проходит накануне 9 сентября, когда будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между РФ и Ираком. Кроме того, секретарь СБ РФ подчеркнул, что "весь спектр российско-иракских связей продолжает уверенно и динамично развиваться, а взаимодействие по линии советов безопасности и силовых ведомств двух стран безусловно отвечает общим интересам".