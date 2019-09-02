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РИА Новости
Война в Сирии

Патрушев обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии

17:12 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом и обсудил вопросы военно-технического сотрудничества и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Фалих Аль Файяд обсудили различные аспекты российско-иракского политического взаимодействия, вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание уделено ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Патрушев также отметил, что визит в Россию Фалиха Аль Файяда проходит накануне 9 сентября, когда будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между РФ и Ираком. Кроме того, секретарь СБ РФ подчеркнул, что "весь спектр российско-иракских связей продолжает уверенно и динамично развиваться, а взаимодействие по линии советов безопасности и силовых ведомств двух стран безусловно отвечает общим интересам".
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Война в СирииСовет Безопасности РФИракСирияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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