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РИА Новости

Китай инициировал в ВТО разбирательство против США из-за новых пошлин

17:05 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт, следует из заявления министерства коммерции КНР.
"Повышенные пошлины США в 15% на экспорт Китая объемом 300 миллиардов долларов официально вступили в силу. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО", - говорится в опубликованном заявлении.
Торговое ведомство Китая подчеркнуло, что американские пошлины являются нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке.
"Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО, а также защищать механизм многосторонней торговли и порядок международной торговли", - отмечается в заявлении.
Китайское торговое ведомство вновь выразило решительный протест и крайнее недовольство в связи с введением американских пошлин.
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