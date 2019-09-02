В ДНР заявили об уничтожении трех украинских беспилотников за сутки

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило за минувшие сутки три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по населенным пунктам ДНР, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
По его словам, украинские силовики ведут целенаправленные артобстрелы территории республики, а для корректировки огня используют беспилотники.
"За вчерашний день нами уничтожено три украинских беспилотника, которые использовались для корректировки обстрелов (подконтрольных ДНР – Прим. ред.) Коминтерново и Горловки. Важно отметить, что одним из уничтоженных нами беспилотников был украинский "Лелека", который вел наблюдение в районе Коминтерново в период нахождения там международных наблюдателей", - сказал Астрахань.
Согласно Минским соглашениям, использование беспилотников у линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru