В ДНР заявили об уничтожении трех украинских беспилотников за сутки

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило за минувшие сутки три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по населенным пунктам ДНР, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.

"За вчерашний день нами уничтожено три украинских беспилотника, которые использовались для корректировки обстрелов (подконтрольных ДНР – Прим. ред.) Коминтерново и Горловки. Важно отметить, что одним из уничтоженных нами беспилотников был украинский "Лелека", который вел наблюдение в районе Коминтерново в период нахождения там международных наблюдателей", - сказал Астрахань.