Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T17:05Z
https://ria.ru/20190902/1558174801.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/121003/74/1210037465_0:251:2749:1797_1036x0_80_0_0_c88aa6611300946d795e331049b1f965.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении трех украинских беспилотников за сутки

17:05 02.09.2019
188
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило за минувшие сутки три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по населенным пунктам ДНР, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
По его словам, украинские силовики ведут целенаправленные артобстрелы территории республики, а для корректировки огня используют беспилотники.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Вчера, 16:34РИА Новости
Мэр Горловки обвинил силовиков в "охоте" дронов на мирных жителей
"За вчерашний день нами уничтожено три украинских беспилотника, которые использовались для корректировки обстрелов (подконтрольных ДНР – Прим. ред.) Коминтерново и Горловки. Важно отметить, что одним из уничтоженных нами беспилотников был украинский "Лелека", который вел наблюдение в районе Коминтерново в период нахождения там международных наблюдателей", - сказал Астрахань.
Согласно Минским соглашениям, использование беспилотников у линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1000001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон обсудил с главой "Газпрома" заключение новых газовых контрактов
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
В ДНР связали рост числа обстрелов с приказом о премировании силовиков
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко нашел новую работу в Раде
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Лента
новостей
Переработка металлолома
Правительство ввело квоту на вывоз отходов и лома черных металлов из России
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская
В ЛНР сообщили о завершении разбора фортификационных сооружений на КПП
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД заявил о координации усилий с Сербией в косовском урегулировании
Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
На горящем в Калифорнии корабле, предположительно, находились 39 человек
Сотрудники полиции
Житель Махачкалы устроил стрельбу в ночном клубе и избил полицейского
Режиссера Борис Рычков
Умер режиссер Борис Рычков
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал в ВТО разбирательство против США из-за новых пошлин
Юрий Мешков
В Турции госпитализировали бывшего президента Крыма
Спутниковый снимок на основании которого официальные лица США заявляют о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
Власти рассказали подробности взрыва на иранском космодроме
Сова-неясыть
В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Проспект Ленина в Мурманске
"Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Лента новостейМолния