Пресс-конференция о вопросах безопасности в Восточной Балтике

Участники:
- профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- доцент МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Института Европы РАН Владислав ВОРОТНИКОВ;
- доцент, ученый секретарь Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий ЗВЕРЕВ;
- старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН Владимир ОЛЕНЧЕНКО.
13–19 сентября в Нижегородской области пройдут учения "Щит Союза-2019", которые призваны подтвердить обороноспособность Союзного государства. В ходе пресс-конференции будет представлен экспертный доклад "Безопасность в Восточной Балтике", подготовленный Российской ассоциацией прибалтийских исследований. В докладе анализируются угрозы для России со стороны НАТО.
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- профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- доцент МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Института Европы РАН Владислав ВОРОТНИКОВ;
- доцент, ученый секретарь Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий ЗВЕРЕВ;
- старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН Владимир ОЛЕНЧЕНКО.
13–19 сентября в Нижегородской области пройдут учения "Щит Союза-2019", которые призваны подтвердить обороноспособность Союзного государства. В ходе пресс-конференции будет представлен экспертный доклад "Безопасность в Восточной Балтике", подготовленный Российской ассоциацией прибалтийских исследований. В докладе анализируются угрозы для России со стороны НАТО.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/