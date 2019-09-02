Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа

"Дорогие студенты, я от всего сердца поздравляю всех первокурсников. Вам страшно повезло, ГИТИС – это институт нашей славы, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра", - сказал министр, вручая билеты студентам первого курса актерского и режиссерского факультетов.