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РИА Новости

Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа

17:01 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник принял участие в церемонии вручения студенческих билетов первокурсникам Российского института театрального искусства – ГИТИС, церемония прошла в Учебном театре вуза.
"Дорогие студенты, я от всего сердца поздравляю всех первокурсников. Вам страшно повезло, ГИТИС – это институт нашей славы, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра", - сказал министр, вручая билеты студентам первого курса актерского и режиссерского факультетов.
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Владимир МединскийГИТИСМоскваРоссияОбразование - Общество
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