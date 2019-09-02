Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник принял участие в церемонии вручения студенческих билетов первокурсникам Российского института театрального искусства – ГИТИС, церемония прошла в Учебном театре вуза.
"Дорогие студенты, я от всего сердца поздравляю всех первокурсников. Вам страшно повезло, ГИТИС – это институт нашей славы, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра", - сказал министр, вручая билеты студентам первого курса актерского и режиссерского факультетов.
Вчера, 03:15РИА НовостиДень знаний в России