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РИА Новости

В Чечне полностью восстановили электроснабжение

16:58 02.09.2019 (обновлено: 17:12 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция
© РИА Новости / Александр Кряжев
Электрическая подстанция. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Ачхой-Мартановском районе Чечни, где без света в понедельник остались свыше 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".
По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения в Чечне оставались 101 тысяча человек.
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"Энергетики управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни", - говорится в сообщении.
В зоне операционной ответственности "Чеченэнерго", который находится под управлением "Россети Северный Кавказ", отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". Временно без электроэнергии оставались жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, запитанные от подстанций "Водозабор", "Ассиновская", "Ачхой-Мартан", "Катыр-Юрт".
"В 15.41 на подстанции 110 кВ "Самашки" завершены аварийно-восстановительные работы, включена воздушная линия электропередачи 110 кВ "Плиево – Самашки" и секция шин 110 кВ на подстанции 110 кВ "Самашки", всем потребителям подано напряжение", - сообщило, в свою очередь, Минэнерго РФ.
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Министерство энергетики РФЧечняРоссияПроисшествия
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