В Чечне полностью восстановили электроснабжение

ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Ачхой-Мартановском районе Чечни, где без света в понедельник остались свыше 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения в Чечне оставались 101 тысяча человек.

"Энергетики управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни", - говорится в сообщении.

В зоне операционной ответственности "Чеченэнерго", который находится под управлением "Россети Северный Кавказ", отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". Временно без электроэнергии оставались жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, запитанные от подстанций "Водозабор", "Ассиновская", "Ачхой-Мартан", "Катыр-Юрт".