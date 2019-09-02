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РИА Новости

Мутко попросил Путина усилить судебную коллегию в Тулуне

16:56 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВиталий Мутко и Евгений Зиничев во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями Тулуна
Виталий Мутко и Евгений Зиничев во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании попросил президента России Владимира Путина усилить судебную коллегию в Тулуне, так как у сотрудников на месте очень много работы с пострадавшими от паводка.
"Установление через суд своих прав ... Судебная коллегия тысячи дел рассматривала в обычном порядке, а здесь за два месяца у них под 6 тысяч заявлений. Прокуроры помогают нам. Они работают как адвокаты. Исковые заявления люди порой не могут составить. Будем вас еще раз просить, может быть, коллегию судебную здесь усилить. Может быть, чтобы еще три-четыре коллегии сюда приехали, поработали", - сказал Мутко.
Мутко отметил, что власти будут делать все, "чтобы удовлетворить каждого гражданина". По словам вице-премьера, хотят остаться в своем населенном пункте около 50% пострадавших от паводка, уехать хотят 40%, при этом вице-премьер отметил, что 80% желающих уехать планируют остаться в Иркутской области. 10% не определились, отметил Мутко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
16:11РИА Новости
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьТулунПроисшествия
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