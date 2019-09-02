Мутко попросил Путина усилить судебную коллегию в Тулуне

"Установление через суд своих прав ... Судебная коллегия тысячи дел рассматривала в обычном порядке, а здесь за два месяца у них под 6 тысяч заявлений. Прокуроры помогают нам. Они работают как адвокаты. Исковые заявления люди порой не могут составить. Будем вас еще раз просить, может быть, коллегию судебную здесь усилить. Может быть, чтобы еще три-четыре коллегии сюда приехали, поработали", - сказал Мутко.