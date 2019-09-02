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РИА Новости
Культура

Похороны актера Александра Числова прошли на Николо-Архангельском кладбище

16:53 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Похороны актера Александра Числова состоялись в понедельник на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.
Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве. Прощание с актером прошло в понедельник в Союзе кинематографистов РФ.
"Было много народу, говорили теплые слова в его адрес. На прощание пришли заслуженная артистка Оксана Сташенко, Игорь Мулев, Денис Сердюков, Сергей Суслов. Специальный человек приехал из Чебоксар, он не представился, где Александр много снимался, и подарил ему футболку со своим лицом, где было написано: "Спасибо". Он тоже теплые слова говорил", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, после церемонии прощания Числова кремировали и захоронили на Николо-Архангельском кладбище.
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Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".
Он исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски-2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда №17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!"(2013) , "Человек из будущего" (2016) и многих других.
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КультураАлександр ЧисловМоскваРоссия
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