Похороны актера Александра Числова прошли на Николо-Архангельском кладбище

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Похороны актера Александра Числова состоялись в понедельник на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве. Прощание с актером прошло в понедельник в Союзе кинематографистов РФ.

"Было много народу, говорили теплые слова в его адрес. На прощание пришли заслуженная артистка Оксана Сташенко, Игорь Мулев, Денис Сердюков, Сергей Суслов. Специальный человек приехал из Чебоксар, он не представился, где Александр много снимался, и подарил ему футболку со своим лицом, где было написано: "Спасибо". Он тоже теплые слова говорил", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, после церемонии прощания Числова кремировали и захоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".