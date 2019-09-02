В кадухинской школе на Кубани первый звонок дал единственный первоклассник

КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Единственный ученик пришел в первый класс в школе №27 хутора Кадухин Усть-Лабинского района Краснодарского края, он дал первый звонок в День знаний, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева из-за большого количества учеников праздничная линейка, посвященная Дню знаний, проводилась четырежды. По данным мэрии, в новой школе на 1550 мест в одну смену сформированы 100 классов, 24 из которых — первые. Образование первого "Ш" - 24-го по счёту - городские власти объяснили густонаселенностью микрорайона. Среди лидеров по количеству первых классов в городе находятся также школа на улице Героя Яцкова (20), на Байбакова (19), а также школы № 66 и № 71 – по 16 первых классов.

"Один мальчик пришел к нам в первый класс. Дима Лобачев его зовут, он вместе с девочкой из 9 класса первый звонок давал, звонил в колокольчик", - рассказала агентству учитель основной общеобразовательной школы № 27 хутора Кадухин Татьяна Белянина.

Она отметила, что для хуторской школы это обычная ситуация, и периодически в первый класс дети приходят в одиночку. "У нас маленький населенный пункт, примерно, 400 жителей. Сейчас один мальчик в пятый класс перешел и одна девочка в восьмом классе. Сейчас 37 человек в школе учится", - пояснила Белянина.