В Таиланде из-за наводнений погибли пять человек, сообщили СМИ

БАНГКОК, 2 сен – РИА Новости. Пять человек погибли в последние два дня в результате сезонных наводнений на севере и северо-востоке Таиланда, для 47 из 77 провинций страны действуют предупреждения о вероятных наводнениях, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Пять человек погибли в последние два дня в результате сезонных наводнений на севере и северо-востоке Таиланда, для 47 из 77 провинций страны действуют предупреждения о вероятных наводнениях, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger

Все погибшие стали жертвами сезонного тропического шторма Podul, прошедшего в воскресенье и понедельник через территорию Таиланда.

Двое мужчин и одна женщина в провинциях Убон Ратчатхани, Пхитсанулок и Рой-Эт были унесены течением прибывавшей воды и утонули, один мужчина в провинции Чайяпхум был раздавлен насмерть во сне обрушившейся от напора воды кирпичной стеной собственного дома, еще один молодой мужчина в провинции Кхонкен погиб, получив через воду удар током от проводов оборванной наводнением линии электропередач, когда помогал своим соседям спасать их имущество от наводнения, сообщает портал.