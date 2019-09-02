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РИА Новости

В Таиланде из-за наводнений погибли пять человек, сообщили СМИ

16:43 02.09.2019 (обновлено: 16:58 02.09.2019)
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 2 сен – РИА Новости. Пять человек погибли в последние два дня в результате сезонных наводнений на севере и северо-востоке Таиланда, для 47 из 77 провинций страны действуют предупреждения о вероятных наводнениях, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger.
Все погибшие стали жертвами сезонного тропического шторма Podul, прошедшего в воскресенье и понедельник через территорию Таиланда.
Двое мужчин и одна женщина в провинциях Убон Ратчатхани, Пхитсанулок и Рой-Эт были унесены течением прибывавшей воды и утонули, один мужчина в провинции Чайяпхум был раздавлен насмерть во сне обрушившейся от напора воды кирпичной стеной собственного дома, еще один молодой мужчина в провинции Кхонкен погиб, получив через воду удар током от проводов оборванной наводнением линии электропередач, когда помогал своим соседям спасать их имущество от наводнения, сообщает портал.
В настоящее время наводнения частично затопили территорию 15 из 77 провинций Таиланда. Несмотря на то, что прохождение шторма Podul через территорию страны закончилось, таиландские метеорологи предупреждают о новом шторме, который достигнет Таиланда во вторник – среду. Национальная метеорологическая служба страны в понедельник продлила выпущенное в субботу предупреждение о высокой вероятности наводнений для 47 провинций, в том числе туристических зон Ча-Ам – Хуахин в провинции Прачуаб Кирикхан и острова Пхукет.
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