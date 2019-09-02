Эксперт рассказал, что необходимо для разрешения кризиса в Ливии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Для выхода из кризиса в Ливии необходима ротация политических управленцев, с этой целью там должны быть проведены выборы, заявил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Первого сентября исполнилось ровно 50 лет с момента военного переворота в Ливии и прихода к власти в этой стране Муаммара Каддафи. В 2011 году Каддафи был свергнут и убит, с того времени в Ливии практически ни на день не стихают боевые действия. Территорию и власть в некогда единой стране делят Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, отряды, присягнувшие на верность международно признанному правительству национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа, группировки, контролирующие город Мисрату, Зинтан, племена туарегов и тубу, остатки радикалов, близких по идеологии к ИГ* либо "Аль-Каиде*". Есть еще десятки других сил и племенных вождей, старающихся держаться нейтрально и независимо от крупных игроков, ожидая финала междоусобной борьбы.

"Казалось бы, страна находится в состоянии неразрешенного целого ряда конфликтов, продолжаются боевые действия, о каких выборах может идти речь? А выборы необходимы. Сама идея выборов пользуется большой поддержкой среди населения и муниципалитетов, потому что они рассматриваются не как панацея от всех бед, а как механизм, способный предоставить возможность провести ротацию политических элит, допустить до процесса принятия политических решений на общегосударственном уровне либо на уровне выше муниципального новое поколение политических управленцев, новое поколение политиков", - заявил Лукьянов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему "50-летие Ливийской революции: по какому пути следует страна?".

Эксперт обратил внимание на то, что Ливия на сегодняшний день представляет из себя страну с высоким процентом молодого населения. "Ливия – потрясающе молодая страна с огромным процентом молодежи, состоявшейся в период после событий 2011 года. Они уже готовы к более активному участию в политике не только как избиратели, но и как избираемые, как кандидаты", - считает политолог.

"Для них фигура повидавшего виды возрастного Халифа Хафтара – это фигура из прошлого, а не из будущего. Для них фигура Фаеза Сарраджа, несамостоятельного политического лидера, во многом, практически во всех решениях, зависимого от внешней поддержки со стороны ООН, представляется не способной отстаивать интересы ливийского народа", - отметил Лукьянов.

Он подчеркнул, что ключевым пунктом в решении кризиса в Ливии является ротация политиков. "Крайне востребованы, нужны новые форматы, новые идеи, если ставится задача разрешения кризиса. К сожалению, мы наблюдаем обратную ситуацию – действующий набор политических игроков в разрешении конфликта не заинтересован", - констатировал эксперт.