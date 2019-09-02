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РИА Новости
Тамбовская область

В Рассказово Тамбовской области открыта инновационная школа на 900 мест

16:41 02.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока
Ученик во время электронного урока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 2 сен - РИА Новости. "Школа-центр современных индустриальных технологий" на 900 учеников открылась в понедельник в городе Рассказово Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, здание средней школы №5, ставшей инновационным образовательным учреждением, построено в рамках нацпроекта "Образование" за два с половиной года. Из бюджетов разных уровней на строительство было направлено 848 миллионов рублей, на закупку оборудования - 120 миллионов рублей. Введение в эксплуатацию школы в Рассказово разгрузит другие местные школы и позволит перейти от обучения в две смены к односменному режиму.

"Школа "Рассказово – Интех" станет одним из самых современных образовательных учреждений в области. Ее образовательная программа сформирована с политехническим уклоном. В трехэтажном здании размещены центры индустриально-промышленных технологий, автоматизированные рабочие места учителя, цифровые лаборатории, есть своя компьютерная сеть и телевидение. Из самых актуальных направлений - занятия робототехникой, изучение современных информационных технологий, а также обучение бизнес-планированию и проектированию. Здесь также созданы все условия для занятия детей физкультурой и спортом, трудового обучения, подготовки к учебным занятиям. Кроме того, обеспечены возможности комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал собеседник агентства.

На торжественной церемонии в честь открытия новой школы и Дня знаний выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. "Очень символично, что сегодня, в День знаний, мы открываем эту прекрасную школу. На самом деле, открывает ее ваш город – город мастеров Рассказово. У вашей новой школы замечательный номер - номер 5, даже адрес у нее - улица Гоголя, дом 5а. У вас все на пятерку! Желаю, чтобы все в вашей жизни тоже было на пять!", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что для отличной учебы в новой школе созданы все условия.
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"По уровню технической оснащенности этой школы, по тем возможностям, которые она предоставляет ученикам, по готовности вести образовательный процесс на суперсовременной основе, по профессиональной подготовке учителей и всего персонала, рассказовская Школа-Интех, как мы коротко ее называем, может соперничать с самыми лучшими школами в столице и других крупных городах страны. Не сомневаюсь, что эта школа скоро войдет в число лидеров в регионе", - сказал Никитин.
По уже сложившейся традиции глава региона вручил школе-новостройке флаги Российской Федерации и Тамбовской области.
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