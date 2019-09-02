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РИА Новости

Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров

16:23 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство перенаправит 1,2 миллиарда рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров в этом году, говорится в сообщении Минприроды.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - говорится в распоряжении, которое цитирует ведомство.
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Согласно приложению к документу, в этом году регионы получат 2,78 миллиарда рублей, из которых почти 1,3 миллиарда – средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.
Больше всего денег получат Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, а также Новгородская, Свердловская и Ленинградская области.
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