Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство перенаправит 1,2 миллиарда рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров в этом году, говорится в сообщении Минприроды.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - говорится в распоряжении, которое цитирует ведомство.

Согласно приложению к документу, в этом году регионы получат 2,78 миллиарда рублей, из которых почти 1,3 миллиарда – средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.