В Югре более 100 НКО претендуют на грант губернатора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Более 100 некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе претендуют на грант губернатора Югры, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Весной 2018 года губернатор Югры Наталья Комарова на Форуме гражданского согласия в Ханты-Мансийске обсуждала с общественниками вопрос о поиске возможности поддержки социальных проектов НКО, а спустя год в своем аккаунте в Instagram объявила старт приема заявок на первый конкурс. Таким образом, автономный округ стал первым регионом, в котором решили использовать такой подход.

Второй конкурс по предоставлению грантов губернатора автономного округа на развитие гражданского общества стартовал 7 августа и продлится до 7 сентября. Подать заявку представители НКО могут на специально созданной для этого онлайн-платформе грантгубернатора.рф.

"В настоящее время в борьбу за губернаторский грант уже вступили 105 некоммерческих организаций. Наибольшее число заявок поступило из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Кондинского района... Отметим, что всего между некоммерческими организациями региона в рамках второго конкурса будет распределено 48 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В число самых популярных направлений проектов, которые заявлены на конкурс, входят пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание отдельных категорий граждан, а также наука, образование и просвещение.

Для участия в первом конкурсе, итоги которого подвели весной, НКО в Югре направили 386 проектов. Финансовую поддержку - суммарно 52 миллиона рублей - получили 70 из них.