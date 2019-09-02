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РИА Новости

Пострадавшие от паводка в Приангарье студенты будут учиться бесплатно

16:18 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Пострадавшие от паводка студенты Иркутской области, которые поступили в средние специальные учебные учреждения региона, будут учиться на бюджетной основе, даже если поступили на платной, сообщил на совещании президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Ранее Мутко призвал главу министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова проработать вопрос перевода пострадавших от паводка студентов Иркутской области с платного обучения на бюджет.
"Сейчас приняли решение, что сейчас все дети, которые закончили в этот сложный год образовательные учреждения, 11 класс, среднюю школу, поступившие в средние (специальные - ред.) учебные учреждения Иркутской области, они будут обучаться бесплатно, даже если поступили на платную основу. Мы вам докладывали, если поддержите",- сказал Мутко.
Также вице-премьер сообщил, что принято решение по двум школам - в Тулуне и Евдокимове, - которые не будут восстанавливаться. Вице-премьер отметил, что образовательные учреждения планируется построить в течение года.
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Мутко рассказал о дорожной инфраструктуре в зонах подтопления в Тулуне
"Также мы договорились с рядом глав, где есть общественный транспорт. Там, где люди расселены или снимают жилье, там чтобы были введены проездные билеты для детей, чтобы можно было, несмотря на то, что это коммерческий транспорт, чтобы они спокойно добирались до своих учебных заведений", - рассказал Мутко.
По словам вице-премьера, вместе с губернатором Иркутской области было принято специальное решение, что в школах в течение года будет бесплатное питание.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоМихаил КотюковВладимир ПутинИркутская областьНижнеудинскТулунОбщество
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