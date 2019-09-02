Пострадавшие от паводка в Приангарье студенты будут учиться бесплатно

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Пострадавшие от паводка студенты Иркутской области, которые поступили в средние специальные учебные учреждения региона, будут учиться на бюджетной основе, даже если поступили на платной, сообщил на совещании президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее Мутко призвал главу министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова проработать вопрос перевода пострадавших от паводка студентов Иркутской области с платного обучения на бюджет.

"Сейчас приняли решение, что сейчас все дети, которые закончили в этот сложный год образовательные учреждения, 11 класс, среднюю школу, поступившие в средние (специальные - ред.) учебные учреждения Иркутской области, они будут обучаться бесплатно, даже если поступили на платную основу. Мы вам докладывали, если поддержите",- сказал Мутко.

Также вице-премьер сообщил, что принято решение по двум школам - в Тулуне и Евдокимове, - которые не будут восстанавливаться. Вице-премьер отметил, что образовательные учреждения планируется построить в течение года.

"Также мы договорились с рядом глав, где есть общественный транспорт. Там, где люди расселены или снимают жилье, там чтобы были введены проездные билеты для детей, чтобы можно было, несмотря на то, что это коммерческий транспорт, чтобы они спокойно добирались до своих учебных заведений", - рассказал Мутко.

По словам вице-премьера, вместе с губернатором Иркутской области было принято специальное решение, что в школах в течение года будет бесплатное питание.