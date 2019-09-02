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РИА Новости
Туризм

Иран разрешил подданным Катара получать визы при въезде в страну

16:18 02.09.2019 (обновлено: 16:22 02.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ДОХА, 2 сен - РИА Новости. Власти Ирана разрешили подданным Катара получать туристические визы в аэропортах при въезде в страну, сообщил в понедельник РИА Новости представитель консульского управления МИД Катара.
"Власти Исламской республики Иран приняли решение выдавать туристические визы обладателям катарских паспортов по прибытии в иранские аэропорты. Катарские подданные могут получить одноразовые или многоразовые визы в посольстве Ирана в Дохе, чтобы избежать стояния в очередях для получения визы в аэропортах", - сказал представитель МИД.
Отношения между Дохой и Тегераном заметно улучшились с 2017 года, когда соседние с Катаром страны - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - разорвали отношения с эмиратом и ввели его транспортную блокаду, в результате чего он вынужден был договариваться с Ираном о поставке оттуда товаров и открытии новых воздушных путей через Иран. Катар взял на себя роль посредника в конфликте между США и Ираном, пытаясь снизить напряженность в отношениях между его союзниками.
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