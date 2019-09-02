Иран разрешил подданным Катара получать визы при въезде в страну

"Власти Исламской республики Иран приняли решение выдавать туристические визы обладателям катарских паспортов по прибытии в иранские аэропорты. Катарские подданные могут получить одноразовые или многоразовые визы в посольстве Ирана в Дохе, чтобы избежать стояния в очередях для получения визы в аэропортах", - сказал представитель МИД.

Отношения между Дохой и Тегераном заметно улучшились с 2017 года, когда соседние с Катаром страны - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - разорвали отношения с эмиратом и ввели его транспортную блокаду, в результате чего он вынужден был договариваться с Ираном о поставке оттуда товаров и открытии новых воздушных путей через Иран. Катар взял на себя роль посредника в конфликте между США и Ираном, пытаясь снизить напряженность в отношениях между его союзниками.