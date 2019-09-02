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РИА Новости

Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг

16:15 02.09.2019 (обновлено: 17:04 02.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лефортовский суд отказался удовлетворить иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым сыном, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме.
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Кузнецова попросила отозвать иск о лишении родительских прав из-за митинга
По данным надзорного ведомства, на незаконном митинге у мэрии, который организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, Проказовы передали своего сына другому человеку: это "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".
Кроме того, супруги "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами", утверждали прокуроры.
Сами Проказовы в суд не пришли, так как должны были присутствовать на школьной линейке. На заседании была их представитель Екатерина Тягай, которая, перечислив основания для лишения родительских прав из 69-й статьи Семейного кодекса, заявила, что ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".
За отзыв иска ранее выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Генпрокуратура проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
1771531693
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Как детей на митинг за Крым тащить, это хорошо!! А тут надо же вышли за честные выборы!
2 сентября, 17:14
mdmiguel dios
63000122
Лишение родительских прав, мне кажется, это уже перебор. А бесноватых и продажных активистов протеста надо наказывать по Закону и лишением возможности финансирования через НКО.
2 сентября, 16:40
ВРВиктор Ростов
16010215
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