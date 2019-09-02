Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лефортовский суд отказался удовлетворить иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым сыном, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным надзорного ведомства, на незаконном митинге у мэрии, который организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, Проказовы передали своего сына другому человеку: это "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

Кроме того, супруги "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами", утверждали прокуроры.

Сами Проказовы в суд не пришли, так как должны были присутствовать на школьной линейке. На заседании была их представитель Екатерина Тягай, которая, перечислив основания для лишения родительских прав из 69-й статьи Семейного кодекса, заявила, что ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".