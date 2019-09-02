Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лефортовский суд отказался удовлетворить иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым сыном, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме.
По данным надзорного ведомства, на незаконном митинге у мэрии, который организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, Проказовы передали своего сына другому человеку: это "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".
Кроме того, супруги "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами", утверждали прокуроры.
Сами Проказовы в суд не пришли, так как должны были присутствовать на школьной линейке. На заседании была их представитель Екатерина Тягай, которая, перечислив основания для лишения родительских прав из 69-й статьи Семейного кодекса, заявила, что ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".
За отзыв иска ранее выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Генпрокуратура проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях