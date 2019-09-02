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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Москалькова заявила, что следит за событиями в преддверии выборов в МГД

16:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что внимательно изучает события, связанные с выборами в Мосгордуму, в том числе последствия несогласованных митингов.
"Я сейчас внимательным образом изучаю события, связанные с выборами в Московскую городскую думу", - сказала Москалькова на встрече со студентами МГПУ.
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"Понять соразмерность применения мер к тем людям, которые остались неудовлетворенными участием в предыдущем (согласованном – ред.) митинге, определение места для проведения... Этим сейчас занимаются многие, в том числе уполномоченный по правам человека", - добавила она.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Выборы в МосгордумуТатьяна МоскальковаМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
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