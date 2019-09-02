Москалькова заявила, что следит за событиями в преддверии выборов в МГД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что внимательно изучает события, связанные с выборами в Мосгордуму, в том числе последствия несогласованных митингов.

"Я сейчас внимательным образом изучаю события, связанные с выборами в Московскую городскую думу", - сказала Москалькова на встрече со студентами МГПУ.

"Понять соразмерность применения мер к тем людям, которые остались неудовлетворенными участием в предыдущем (согласованном – ред.) митинге, определение места для проведения... Этим сейчас занимаются многие, в том числе уполномоченный по правам человека", - добавила она.