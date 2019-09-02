Путин в Тулуне пообещал следить за ситуацией в регионе

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, покидая Тулун, пообещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все, что происходит в регионе, и обеспечить пострадавшим от паводка реализацию всех их прав.

Кортеж президента уже отъехал от здания городской администрации, где проходило совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, но, проехав несколько метров, остановился. Путин вышел из машины и подошел к ожидавшим его горожанам, которые вновь начали жаловаться президенту на то, что власти не объясняют им многие свои решения.

Прощаясь с тулунчанами, Путин обратился к ним, встав на подножку своего автомобиля: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит".