Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:11Z
https://ria.ru/20190902/1558171772.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155816/84/1558168477_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_b6c253815f536d07ec45ac4fc87a5f90.jpg
РИА Новости

Путин в Тулуне пообещал следить за ситуацией в регионе

16:11 02.09.2019
371
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, покидая Тулун, пообещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все, что происходит в регионе, и обеспечить пострадавшим от паводка реализацию всех их прав.
Кортеж президента уже отъехал от здания городской администрации, где проходило совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, но, проехав несколько метров, остановился. Путин вышел из машины и подошел к ожидавшим его горожанам, которые вновь начали жаловаться президенту на то, что власти не объясняют им многие свои решения.
Украинский военный
14:33РИА Новости
В ДНР сообщили о семи случаях нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Прощаясь с тулунчанами, Путин обратился к ним, встав на подножку своего автомобиля: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит".
"Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права (на имущество, компенсации, соцобеспечение - ред.), эти права реализует", - пообещал президент.
610041
Обсудить 2
Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунРоссияОбщество
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Лента
новостей
Отдых в парке
В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Автомобилист
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна
Путин посоветовал жителям Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Знак Въезд запрещен
В Красноярском крае обрушился мост через реку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Путин дал региональным чиновникам рекомендации, как быть переизбранными
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Пострадавшие от паводка в Приангарье студенты будут учиться бесплатно
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
Лента новостейМолния